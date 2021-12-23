На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Четыре рязанских улицы остались без холодной воды из-за ремонтных работ на водопроводе. Информацию об очередном отключении опубликовал на своем сайте городской Водоканал.

Как сообщили коммунальщики, до 15:00 водоснабжения не будет в частном секторе поселка Дягилево по следующим адресам:

- 1-й проезд Коняева, дома 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12;

- 2-й проезд Коняева, дома 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а/9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17/4, 18, 19, 20, 21, 22/5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32.

До 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- улица Щорса, дома 35, 37;

- улица Профессора Никулина, дом 3.

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