На улице Прижелезнодорожной в Рязани в ДТП пострадали два человека

Утром 22 декабря на улице Прижелезнодорожной, напротив дома №50 произошло ДТП, сообщает пресс-служба областного УМВД. По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением и столкнулся с Renault Logan, за рулем которого был 42-летний рязанец.

В результате аварии водитель Renault и его 36-летняя пассажирка получили травмы и обращались за медицинской помощью. Автомобили получили механические повреждения.

Всего за сутки в Рязанской области произошло 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых три человека получили травмы.

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