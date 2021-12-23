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Спорт23 декабря 2021 7:19

Уроженец Рязани футболист Константин Кучаев может перейти в «Рубин»

По мнению его агента, сейчас полузащитник получает мало игрового времени в ЦСКА
Антон ВОХЕЧ
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Кучаев все реже появляется в стартовом составе, выходя на замену. Как в матче с тульским "Арсеналом". Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Кучаев все реже появляется в стартовом составе, выходя на замену. Как в матче с тульским "Арсеналом". Фото: сайт ПФК ЦСКА.

Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал информацию о возможном уроженца Рязани в казанский «Рубин».

По словам агента, футболист хочет больше времени проводить на поле, чем на скамейке запасных.

«Константин с уважением относится к ЦСКА, который многое дал, но приоритет - игровая практика во второй части сезона», - заявил агент игрока, и подчеркнул, что казанский клуб уже давно интересуется Кучаевым.

Константин Кучаев родился в Рязани, здесь же начал играть в футбол у детского тренера Александра Грачева на стадионе ЦСК. Но вскоре перебрался в город Егорьевск Московской области в систему футбольной академии «Мастер-Сатурн» (ныне - училище олимпийского резерва №5). Именно эта школа и сделала из Кучаева футболиста.

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