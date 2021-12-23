Юрий Фурфурак подтвердил, что фирма рязанского депутата Ачалова не выполнила контракт в срок

В Рязанском районном суде продолжается суд по иску депутата Рязанской областной Думы Александра Ачалова к главному редактору интернет-газеты «ВидСбоку» Константину Смирнову. Депутат считает, что его фирма не провалила подрядные работы по благоустройству «Комсомольского парка», как писали журналисты, в том числе и «КП-Рязань».

По ходатайству ответчика суд вызвал начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака в качестве свидетеля. Чиновник подтвердил, что фирма Ачалова, действительно, не выполнила контракт по благоустройству «Комсомольского парка» в срок.

В суде выяснилось, сообщает «ВидСбоку», чтобы прикрыть подрядчика, мэрия «пошла на откровенные манипуляции с контрактом»: подписали дополнительное соглашение о расторжении договора и снижении объемов работ до уровня фактически выполненных.

«А подписав акт приемки 23 ноября, Фурфурак почему-то выставил Ачалову пени лишь за один день просрочки, а не за 59 дней», - говорится в сообщении.

Сам Фурфурак не смог внятно ответить на судебном заседании, зачем понадобилось дополнительное соглашение, а также почему Ачалову не выставили пени за весь период просчрочки.

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