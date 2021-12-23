К выходным морозы в Рязанской области пойдут на спад

Установившаяся в Рязанской области аномально холодная погода к выходным начнет меняться. Особенно это будет заметно в субботу, когда в дневное время обещают потепление до -2.

До рекордных нынешние морозы, конечно, не дотягивают, но, например, 22 декабря, зафиксирована среднесуточная температура -20,6, что на 14,6 градуса ниже климатической нормы.

Днем четверга, 23 декабря, напомним, ожидаются -16…-12 градусов. В ночь на пятницу -19…-14, в светлое время суток -14…-9. А в субботу днем, согласно предварительному прогнозу, уже -7…-2. При этом пройдет снег, местами сильный. Такова информация от Рязанского ЦГМС.

В воскресенье, по данным Гидрометцентра России, днем около -9 и без осадков.