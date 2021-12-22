Подозреваемый в убийстве топором задержан в Рязанской области

В Ряжском районе мужчина учинил расправу над своей сожительницей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области, 45-летний житель одного из сел задержан за убийство топором.

Преступление произошло 21 декабря. Пара распивала спиртные напитки, разгорелся конфликт, который в итоге зашел слишком далеко.

«Подозреваемый нанес потерпевшей удар металлической частью топора в область головы», - рассказали следователи.

Прошло совсем немного времени, и женщина скончалась от полученных травм. Вопрос о заключении душегуба под стражу решается.

СК напоминает, что фоном для 80% так называемых бытовых преступлений служит алкогольное опьянение, и предостерегает от злоупотребления спиртным.