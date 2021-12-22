Активисты жалуются, что мэрия Рязани не приглашает общественность на приемку дорог

Георгий Парублев сообщил, что мэрия Рязани не приглашает общественность на приемку дорог

Руководитель паблика ПУВР Георгий Парублев заявил во время прямого эфира, что власти Рязани перестали приглашать общественность на приемку дорог.

— Снова не приглашают представителей общественности на приемку дорог. Мы разговаривали в конце прошлой недели с представителем администрации, он сказал, что на этой неделе рабочая группа вроде бы как должна состояться, и нас обязательно пригласят. Но знаете, у меня вопрос, а зачем вообще создана эта рабочая группа? Я туда ходил, высказывал какую-то позицию общественности, но я и так это могу делать, — говорит Парублев.

По словам блогера, рабочая группа необходима для коллегиального решения сложных вопросов, а Борис Ясинский [замглавы администрации Рязани] как председатель этой группы, должен после обсуждений проанализировать мнения и сделать выводы...

— То есть, рабочая группа должна помогать принимать решения. Это отличнейший механизм, которым почему-то не пользуется администрация города, в частности заместитель главы Борис Ясинский, — разводит руками Парублев.

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