СК передал дело скопинского уклониста в суд

Скопинский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование головного дела в отношении 22-летнего молодого человека. Парня обвиняют в незаконном уклонении от прохождения воинской службы.

Установлено, что в этом году молодой человек, являясь военнообязанным, неоднократно игнорировал повестки военного комиссариата. При этом никаких уважительных причин у него для этого не было.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, все материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Согласно УК РФ наказание по статье «Уклонение от прохождения воинской службы» наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев), либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.