Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал главный симптом цифрового рабства

В среду, 22 декабря, на канале «Логос» Рязанской епархии на сайте YouTube вышло новое слово архипастыря. В трехминутном ролике митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказывает об опасности цифрового рабства, в которое сами того не понимая, попали многие молодые люди. Владыка называет главный симптом этого недуга и призывает людей к цифровому аскетизму.

- Мы видим, как многие люди, а особенно молодежь подвержены цифровому рабству. Детей порой не оттянешь от компьютера или от смартфона. Даже взрослые постоянно сидят в телефоне. И в этом смысле можно и нужно говорить о цифровом аскетизме. О воздержании от неумеренного погружения в виртуальную реальность.

Человек, который постоянно находится в интернете, в информационном поле, теряет ощущение реальности и часто воспринимает то, что происходит с ним с раздражением. Ему кажется, что он нашел свой уголок в мире. И этот уголок является уголком виртуальным, а все то, что происходит реально начинает вызывать у него раздражение. И вот это как раз является тревожным симптомом, тревожным сигналом о том, что человек попал в цифровое рабство. А потому он нуждается в цифровом аскетизме.

Дай Бог, чтобы мы не попадали в чрезмерную зависимость от современных средств общения, но для этого нужно быть немного аскетом – цифровым аскетом.