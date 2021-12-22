Жильцы аварийного дома на Совхозной восемь лет ждут переселения. Фото: телекомпания "Ока".

Жильцы аварийного дома на улице Совхозной в Рязани восемь лет ждут переселения, но пока перспективы получения нового жилья довольно туманны, сообщает телерадиокомпания «Ока».

Участок в границах улиц 8 Марта, Совхозной и Совхозного проезда включили в программу расселения восемь лет назад. Администрация Рязани заключила договор с ООО «Интерстрой» на застройку данной территории. По условиям контракта застройщик обязался расселить жильцов 14 домов, а на освободившемся участке построить несколько новостроек и детский сад на 220 мест.

Но спустя восемь лет из намеченных 14 домов расселили лишь четыре, это примерно 30 семей. Сам застройщик в беседе с журналистами уверяет, что планирует расселить в следующем году еще четыре дома по улице 8 Марта и Совхозному проезду, в том числе и аварийный дом №5, на месте которого должен появиться детский сад. Но проблема в том, что срок контракта на строительство истекает в феврале 2022 года.

Что будет с остальными домами, неизвестно, поскольку директор ООО «Интерстрой» уже не надеется, что стройку вообще удастся завершить.

«Экономически пока проект не выгоден, он станет выгодным только, когда мы начнем строить третью очередь. Я не уверен, что мы дойдем до финиша», - цитирует телекомпания директора ООО «Интерстрой» Олега Ершова.

Застройщик уже обратился в мэрию с просьбой продлить договор на четыре года. В случае если администрация Рязани откажется подписывать новый контракт, она будет обязана своими силами расселять несчастных рязанцев.