Лицевые боли превратили жизнь рязанки в кошмар, и она пошла к врачам. Вот что из этого вышло. Фото: Андрей Карпунин.

Специалисты рязанской ОКБ впервые провели операцию, избавив пациентку от лицевых болей. Женщина обратилась в нейрохирургическое отделение лишь после того, как перепробовала все методы лечения. Лицевые боли продолжались много лет, они превратили жизнь женщины в ежедневный кошмар: приступы, похожие на резкий прострел тока, буквально лишили человека привычного образа жизни, а таблетки не спасали от боли.

«После обследования наши врачи разработали план лечения, в который входила операция «микроваскулярная декомпрессия», - рассказывает главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин. – Диагностика показала, что причиной боли стало сдавливание тройничного нерва. Это самая частая причина заболевания, вызывающего боли в лице».

По словам главврача, только операция может прекратить страдания пациента раз и навсегда, и специалисты ОКБ с ней справились. Врачи купировали женщине лицевые боли, и через некоторое время выписали. Сейчас она находится дома, но специалисты продолжают наблюдать за ее здоровьем.

«Мы планируем помогать людям, которые страдают от болей разного происхождения, сейчас есть много способов сделать это, и операция, которую провели наши нейрохирурги, только один из них», - заверил Андрей Карпунин.

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