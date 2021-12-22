Денис Сидоров: Это антинародное решение

Губернатор Николай Любимов подписал постановление, в соответствии с которым с 1 июля 2022 года в Рязани существенно повышается плата за коммунальные услуги. Так, стоимость электроэнергии вырастет на 5%, за холодную воду и вывоз мусора – на 4%, за газ – на 3%. Но больше всего вырастет стоимость отопления – сразу на 9,2%. Откуда взялись такие цифры? Ведь еще совсем недавно, в конце октября 2021 года Правительство России утвердило предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги для Рязанской области в 3,9%.

- Это форменное безобразие, настоящее антинародное решение! – возмущается депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров. – Но эмоциями такие вопросы решать нельзя, надо во всем досконально разобраться. Я и мой коллега, депутат Рязанской городской Думы Дмитрий Иваничкин, направили запросы в организации, от которых зависят тарифы на коммунальные услуги, с просьбой предоставить расчетные данные, на основании которых были установлены новые расценки.

Депутатские запросы отправлены в «Региональную энергетическую комиссию», в ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», ПАО «Квадра – центральная генерация» (Дягилевская ТЭЦ). На основании полученных ответов будет сформирована позиция фракций КПРФ в областной Думе и в городской Думе и принято решение о дальнейших действиях.