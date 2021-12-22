Минприроды потребовало от администрации Рязани убрать свалку у озера Дикая утка

Минприроды обязало администрацию Рязани убрать свалку у озера Дикая утка. Об этом сообщил первый заместитель министра природопользования Александр Акимов, выступая на правительственном часе в областной думе.

Чиновник сообщил, что информация о появлении новой свалки около озера Дикая утка в районе Северной окружной дороги появилась в начале декабря. По данному факту специалисты минприроды провели проверку и действительно обнаружили на земельном участке в 100 метрах от озера новые навалы грунта и строительного мусора.

Так как участок, на котором расположилась свалка, находится в муниципальной собственности, чиновники потребовали от администрации Рязани убрать мусор и прекратить привозить новый.

По словам замминистра, если вопрос со свалкой не решится, к нарушителям примут меры административного воздействия.