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Общество22 декабря 2021 12:09

В ночь на 23 декабря в Рязанской области ударят морозы до -26

Днем выше -12 температура по региону не поднимется
Источник:kp.ru
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 23 декабря. Похолодание продолжится, и в ночь на четверг уже ударят морозы до -26.

В целом в темное время суток температура ожидается в пределах -26…-21. Днем же, согласно прогнозу местного гидрометеоцентра, -17…-12.

Снег весьма вероятен, но небольшой и лишь местами.Ветер западный, 5-10 м/с.

Как объяснили в центре «Фобос», стационарный антициклон над Восточной Сибирью и Якутией остановил где-то над Уралом продвижение атлантического циклона, и по периферии вихря в наши края стало затягивать холодный воздух из акватории Карского моря.