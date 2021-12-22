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Общество22 декабря 2021 11:20

У Ново-Рязанской ТЭЦ будет новый директор

На предприятии объявили о назначении Михаила Иванчикова
Источник:kp.ru
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Михаил Иванчиков с готовностью принял предложение возглавить Ново-Рязанскую ТЭЦ.

Михаил Иванчиков с готовностью принял предложение возглавить Ново-Рязанскую ТЭЦ.

На Ново-Рязанской ТЭЦ в Рязани происходит смена руководителя. Об этом стало известно 22 декабря на церемонии, посвященной Дню энергетика. Вместо Андрея Богданова директором Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" уже назначен Михаил Иванчиков, заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования.

Сам Иванчиков, узнав об окончательном решении совета директоров, поблагодарил за оказанное доверие и признался, что большой неожиданностью для него это назначение не стало, так как к нему «долго шли».

Андрей Богданов продолжит участвовать в делах предприятия в качестве советника, помогая новому директору.