У Ново-Рязанской ТЭЦ будет новый директор

Михаил Иванчиков с готовностью принял предложение возглавить Ново-Рязанскую ТЭЦ.

На Ново-Рязанской ТЭЦ в Рязани происходит смена руководителя. Об этом стало известно 22 декабря на церемонии, посвященной Дню энергетика. Вместо Андрея Богданова директором Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" уже назначен Михаил Иванчиков, заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования.

Сам Иванчиков, узнав об окончательном решении совета директоров, поблагодарил за оказанное доверие и признался, что большой неожиданностью для него это назначение не стало, так как к нему «долго шли».

Андрей Богданов продолжит участвовать в делах предприятия в качестве советника, помогая новому директору.