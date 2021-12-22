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Происшествия22 декабря 2021 10:46

У вокзала «Рязань-1» изнасиловали 26-летнюю девушку

Следственный комитет завершил расследование, материалы направили в суд
Источник:kp.ru
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего челябинца. Мужчину обвиняют в изнасиловании с угрозой убийством.

По данным Железнодорожного МСО Рязани, 5 июня 2021 года пьяный житель южно-уральского города недалеко от железнодорожного вокзала «Рязань-1» надругался над 26-летней рязанкой. Как отметили в СК, незадолго до изнасилования он познакомился с ней на улице.

В ближайшее время судьбу насильника решит суд, прокурор уже утвердил обвинительное заключение.

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