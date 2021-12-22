Суперстор «Магнит Экстра» открыли в рязанском ТРЦ «М5 Молл»

Утром 22 декабря в рязанском ТРЦ «М5 Молл» открылся первый в Рязанской области суперстор «Магнит Экстра». Как заверили в пресс-службе ТРЦ, магазин с торговой площадью около 4 тысяч квадратных метров станет «одним из значимых объектов ритейла».

В молловском «Магните» рязанцам уже представили почти 22 тысячи товаров, в том числе в категориях «фреш» и «ультрафреш», а также собственные торговые марки «Магнита» и многое другое (подробнее о магазине с фотографиями).

Попасть в магазин можно со входа №4.

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