Ермишинская школа полностью ушла на дистанционку

Ермишинскую школу Рязанской области полностью перевели в дистанционный формат. Об этом сообщает «Пресса» со ссылкой на директора местной школы Игоря Карпухина.

С 21 декабря ученики со 2 по 11 класс будут учиться дистанционно, а с 20 декабря в том же формате учатся первоклассники. Такое непопулярное среди родителей решение педагогам пришлось принять в связи с большим количеством случаев ОРВИ. В настоящее время школу из-за болезни не посещают более 33% учеников.

По словам Игоря Карпухина, в дистанционном формате школа будет учиться до 27 декабря. Продлевать этот срок или нет, педагоги решат, исходя из эпидситуации.

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