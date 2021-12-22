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Происшествия22 декабря 2021 9:05

Житель Рязанской области сознался в убийстве сожительницы

Преступление он совершил в пьяном угаре
Антон ВОХЕЧ
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В этом неказистом домике случилась трагедия. Фото: сайт ИД "Пресса".

В этом неказистом домике случилась трагедия. Фото: сайт ИД "Пресса".

21 декабря житель села Новое Еголдаево Ряжского района сам признался служителям правопорядка в том, что убил человека.

Ранее судимый 45-летний мужчина вместе с сожительницей находились у него в доме по 2-й Центральной улице и употребляли спиртные напитки. По предварительным данным полиции, между разгоряченными спиртным людьми вспыхнула ссора. В ходе нее мужчина ударил 52-летнюю женщину по голове обухом топора. От полученной травмы та скончалась на месте происшествия.

Следователь по особо важным делам Скопинского МСО Илья Степанов также рассказал журналистам ИД «Пресса» о том, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», а подозреваемого задержали.

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