22 декабря в Рязанской области выявили 181 новый случай COVID-19

В среду, 22 декабря, в Рязанской области выявлен 181 случай COVID-19. Суточные показатели заболеваемости продолжают уверенно идти на спад. Всего сначала пандемии заболевание подтвердилось у 60 121 человека.

Поправились за сутки 253 человека. Всего заболевание перенесли 52 799 рязанцев.

Летальный список пополнили еще 20 человек. Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2405 человек.

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В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список 22 декабря (подробности).