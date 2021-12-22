Рязанская дзюдоистка завоевала серебро на Кубке России

Марина Воробьева (крайняя слева) - на пьедестале почета в Грозном. Фото: сайт Федерации дзюдо России.

Марина Воробьева, выступающая в параллельном зачете за Рязанскую область и Подмосковье, стала второй на Кубке страны по дзюдо. Спортивный форум завершился в столице Чечни Грозном.

В полуфинале рязанская дзюдоистка взяла верх над Анастасией Павленко из Самары. В финальной схватке Воробьева уже на тридцатой секунде пропустила бросок считавшейся фавориткой турнира, воспитанницы челябинской школы Сабины Гилязовой. Подчеркнем, что победительница в весовой категории до 48 килограммов является действующим бронзовым призером чемпионата Европы.

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