Под Рязанью ВАЗ насмерть сбил велосипедиста – водитель скрылся, бросив машину
Вечером 21 декабря в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.
По предварительным данным, все случилось на четвертом километре автодороги Ходынино – Перекаль, когда неустановленный водитель за рулем автомобиля «Жигули» десятой модели на скорости сбил 60-летнего велосипедиста.
В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте.
В настоящее время полиция разыскивает водителя.
На трассе в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП
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