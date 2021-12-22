Под Рязанью ВАЗ насмерть сбил велосипедиста – водитель скрылся, бросив машину

Вечером 21 декабря в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, все случилось на четвертом километре автодороги Ходынино – Перекаль, когда неустановленный водитель за рулем автомобиля «Жигули» десятой модели на скорости сбил 60-летнего велосипедиста.

В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время полиция разыскивает водителя.

На трассе в Рыбновском районе произошло смертельное ДТП

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