В Рязани от коронавируса умер мужчина, которому было всего 40 лет

В среду, 22 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они еще в августе, октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 84-летней женщине и 98-летнем мужчине, умерших в августе.

В списке также 12 октябрьских жертв – это семь женщин (50 лет, 61 год, 68 лет, 76 лет, 82 года, 84 года, 87 лет) и пятеро мужчин (40 лет, 67 лет, 68 лет, 70 лет, 73 года).

Также в списке за 22 декабря шесть женщин, умерших в ноябре – 60 лет, 65 лет, 65 лет, 72 года, 82 года, 82 года.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2405 человек.