Прокуратура внесла представление главе Касимова за неубранный от снега город

Касимовская межрайонная прокуратура внесла представление главе администрации райцентра и директору МКП «Касимовсервис» за неубранный от снега город. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Касимовские прокуроры установили, что 12 октября администрация Касимова заключила муниципальный контракт на сумму свыше 1,5 млн рублей с муниципальным казенным предприятием «Касимовсервис».

После сильного снегопада сотрудники прокуратуры вместе с касимовскими инспекторами ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть и установили, что проезжая часть некоторых дорог райцентра не очищена от снега, а тротуары утонули в сугробах.

В связи с ненадлежащим контролем со стороны чиновников за исполнением коммунальщиками муниципального контракта прокуратура внесла представление главе Касимова, а также руководителю МКП «Касимовсервис» с требованием устранить выявленные нарушения.