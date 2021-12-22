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Общество22 декабря 2021 7:34

Прокуратура внесла представление главе Касимова за неубранный от снега город

Глава администрации Касимова не проконтролировала работу коммунальщиков, как итог - город утонул в сугробах
Источник:kp.ru
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Касимовская межрайонная прокуратура внесла представление главе администрации райцентра и директору МКП «Касимовсервис» за неубранный от снега город. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Касимовские прокуроры установили, что 12 октября администрация Касимова заключила муниципальный контракт на сумму свыше 1,5 млн рублей с муниципальным казенным предприятием «Касимовсервис».

После сильного снегопада сотрудники прокуратуры вместе с касимовскими инспекторами ГИБДД обследовали улично-дорожную сеть и установили, что проезжая часть некоторых дорог райцентра не очищена от снега, а тротуары утонули в сугробах.

В связи с ненадлежащим контролем со стороны чиновников за исполнением коммунальщиками муниципального контракта прокуратура внесла представление главе Касимова, а также руководителю МКП «Касимовсервис» с требованием устранить выявленные нарушения.