Рязань потеряла известного врача, судмедэксперта Евгения Кордюкова

В Рязани умер известный врач, судмедэксперт Евгений Кордюков.

В Рязани на 73-м году жизни скончался кандидат медицинских наук, ассистент кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики, врач высшей квалификационной категории Евгений Васильевич Кордюков.

«Мы помним Евгения Васильевича как квалифицированного специалиста в области судебной медицины, педагога и научного работника, который постоянно совершенствовал свои теоретические и практические знания, проводил практические и теоретические занятия по основным разделам судебной медицины с интернами, ординаторами и студентами университета, оказывал содействие судебным органам в качестве эксперта.

Светлая память о Евгении Васильевиче Кордюкове останется в наших сердцах», - говорится в некрологе Рязанского государственного медицинского университета им. Павлова.

Евгений Васильевич Кордюков родился 30 октября 1949 года.

В 1973 году окончил Рязанский медицинский институт им. Павлова, а затем три года обучался в аспирантуре.

С 1976 года и до конца своих дней Евгений Васильевич трудился ассистентом кафедры гистологии, патологической анатомии и медицинской генетики. Кроме того, Евгений Кордюков несколько десятилетий совмещал работу врача судебно-медицинского эксперта в бюро СМЭ имени Мастбаума» с педагогической деятельностью.

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