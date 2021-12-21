При проверке масочного режима в транспорте Рязани дело дошло до протокола

В Рязани прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима в транспорте.

В Рязани управление по делам ГОЧС совместно с полицией провело очередной рейд по соблюдению масочного режима в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

Проверяющие прошлись и проехались по Московскому району. Побывали на конечных остановках и в салонах транспортных средств.

В 33 случаях с людьми без средств индивидуальной защиты провели «разъяснительную работу», а в одном решили составить протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ.

«Материалы направлены в суд для рассмотрения», - сообщает пресс-служба горадминистрации.