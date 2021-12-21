Вечером в Рязани повторились пробки в 10 баллов

Вечером 21 декабря сервис «Яндекс.Карты» вновь оценил дорожные заторы в Рязани на максимальные 10 баллов. Аналогичная ситуация с трафиком (но, понятное дело, в обратную сторону) была утром вторника.

В 18:10 бордовые участки можно увидеть на проездах Завражнова и Шабулина, улицах Дзержинского, Типанова, Пролетарской, Вокзальной, Введенской, Садовой, Свободы, Московском и Куйбышевском шоссе. Также встало Касимовское шоссе в сторону Дашково-Песочни вместе с улицами Новой и Боголюбова, проезд Яблочкова с Радиозаводской.

Никаких ситуаций, которые могли бы серьезно повлиять на пропускную способность тех или иных участков, автомобилисты пока не отметили.