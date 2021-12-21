Рязанская область вошла в тройку лидеров по производству молока в стране

Рязанская область в 2021 году вышла в лидеры по производству молока в стране. Об этом сообщил региональный минсельхоз. По предварительным итогам, регион делит пьедестал почета вместе с Удмуртией и Воронежской областью.

По словам регионального министра сельского хозяйства Бориса Шемякина, за последние пять лет производство молока в Рязанской области выросло на 40% - во всех рязанских хозяйствах, и на 53% - на сельхозпредприятиях.

Согласно прогнозам ведомства, до конца 2021 года регион произведет свыше полумиллиона тонн молока. Как отметили чиновники, это максимальный показатель за последние 26 лет.

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