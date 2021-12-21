В 2022 году в Рязани останется только единая транспортная карта

Стоимость льготных транспортных карт в Рязани увеличится не более чем на 4%. Об этом 21 декабря сообщил начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков на заседании комитета по бюджету гордумы.

Так, единая транспортная карта «Студенческая» будет стоить 707 рублей (для льготных категорий – 318 рублей), «Школьная» обойдется в 400 рублей (для школьников из малообеспеченных семей – 167 рублей), а «Льготная» - в 405 рублей.

Кроме того, с 2022 года в Рязани перестанут продавать льготные проездные билеты на один вид муниципального транспорта, останется лишь единая карта на все виды транспорта.

Ранее сообщалось, что льготные карты «УмКА» можно пополнить на январь 2022 года только с 24 декабря (читать подробнее).

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