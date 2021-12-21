Рязанцы в мороз перегородили дорогу автобусу, который отказался брать людей

Вечером 20 декабря на площади Театральной в Рязани пассажиры перекрыли дорогу из-за того, что не могли сесть в автобус. Об этом сообщила инста-блогер Ангелина Левакова в сториз.

«Когда встает вопрос о проблеме транспорта в Рязани... До чего доводите людей?» - написала рязанка.

Судя по кадрам, люди не давали дорогу коммерческому автобусу №21. По словам рязанцев, мимо проехали подряд пять автобусов.

— На видео это не выглядит так жестко… Потому что люди реально замерзли, им надо домой, — объясняет ситуацию Ангелина, сидя за рулем в теплом салоне автомобиля. — Я сама бы отвезла их в Канищево. Мне было их так жалко, но меня дома ждет ребенок.

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