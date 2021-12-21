В Рязанской области закрыли ковидный стационар, где умерли 11 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В районной больнице поселка Александро-Невский свернули ковидное отделение. Об этом сообщает «Пресса» со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача медучреждения Веру Кинякину.

По словам главврача, всплеск заболевания коронавирусом в районе случился в начале осени, поэтому в октябре часть больницы спешно перепрофилировали под красную зону на 40 коек. До момента закрытия ковидного отделения лечение в нем прошли 143 человека, 11 пациентов скончались.

Сейчас в районе наблюдается спад заболеваемости, а в самой красной зоне занято всего 14 коек, поэтому руководство решило вернуть больницу к обычной работе. Терапевтическое и хирургическое отделения уже заработали в штатном режиме.

Куда планируют госпитализировать новых заболевших, в больнице не уточнили.

Ранее из-за невостребованности красную зону закрыли в Ермишинском районе.

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