В Рязанской области закрыли ковидный стационар, где умерли 11 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В районной больнице поселка Александро-Невский свернули ковидное отделение. Об этом сообщает «Пресса» со ссылкой на исполняющую обязанности главного врача медучреждения Веру Кинякину.
По словам главврача, всплеск заболевания коронавирусом в районе случился в начале осени, поэтому в октябре часть больницы спешно перепрофилировали под красную зону на 40 коек. До момента закрытия ковидного отделения лечение в нем прошли 143 человека, 11 пациентов скончались.
Сейчас в районе наблюдается спад заболеваемости, а в самой красной зоне занято всего 14 коек, поэтому руководство решило вернуть больницу к обычной работе. Терапевтическое и хирургическое отделения уже заработали в штатном режиме.
Куда планируют госпитализировать новых заболевших, в больнице не уточнили.
Ранее из-за невостребованности красную зону закрыли в Ермишинском районе.
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