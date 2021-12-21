С центральных улиц Рязани уберут кабели и провода под землю.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Историческую часть Рязани могут очистить от кабелей, воздушных электросетей и прочих проводов, закопав их под землю. С таким предложением обратился зампред правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. По словам чиновника, необходимо разработать и реализовать проект «Чистое небо».
Губернатору Николаю Любимову предложение подчиненного пришлось по душе. Глава региона поручил вместе с администрацией города доработать до конца 2021 года техническое задание, по которому планируется решить указанную проблему.
Ранее глава администрации города Елена Сорокина пообещала рязанцам светильники на улицах Рязани мощнее и эффективнее прежних (подробнее).
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