Любимов представил в качестве заместителя 26-летнего Артема Никитина

Николай Любимов и Артем Никитин (слева).

На заседании регионального правительства 21 декабря губернатор Николай Любимов официально представил своего нового заместителя – Артема Никитина. 26-летний Никитин ранее возглавлял «Корпорацию развития Рязанской области», а теперь в составе кабинета министров будет курировать сферу экономики и финансов.

«Надеюсь, Артем Александрович внесет в работу живость, амбициозные планы и исполнительскую дисциплину, чтобы мы могли действительно видеть результаты нашей работы в сфере экономики, финансов сегодня, а не послезавтра», - сказал Любимов в ходе заседания.

Никитин занял место Светланы Горячкиной, оставившей должность «в связи с переходом на другую работу». Сам он назвал свое назначение «бесценным актом доверия со стороны губернатора».