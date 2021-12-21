Хирурги рязанской ОКБ получили новое оборудование для операций на органах брюшной полости

В рязанскую областную клиническую больницу поступила новая лапароскопическая установка, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Установка представляет собой целый комплект приборов для работы на органах брюшной полости и требуется специалистам, которые лечат болезни желудка, печени, желчных путей, кишечника и поджелудочной железы.

Особенно незаменимо новое оборудование для хирургов-онкологов, поскольку операции, связанные с раковыми опухолями, требуют четкого изображения. Для успешного исхода операций, нужно, чтобы специалисты хорошо распознали границы опухоли и удалили ее полностью и без последствий.

Кроме того, установка имеет электронный прибор, служащий для поддержания давления внутри брюшной полости, а также электрохирургический блок.

Как отметили в региональном минздраве, хирурги больницы уже назвали новую установку большой профессиональной радостью. С помощью новинки специалисты уже провели несколько успешных операций.

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