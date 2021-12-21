Рязанцы рискуют прочувствовать 22 декабря 26-градусный мороз Фото: Евгения ГУСЕВА

В среду, 22 декабря, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов. Местами в среду возможны небольшой снег и гололедица.

Ветер 21 декабря будет северо-западный, порывами до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью -23… -18 градусов, местами до -26 градусов, а днем — -21… -16 градусов.

По данным специалистов центра «Фобос», снег и мороз связаны с холодным атмосферный фронтом, который продолжает вторжение по европейской части России.

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