Рязанцы 21 декабря наблюдали в небе редкое природное явление - гало

21 декабря природа удивила рязанцев гало. Фото: архив "КП-Рязань".
Фотография редкого атмосферного явления появилась 21 декабря в группе «Подслушано в Рязани» Вконтакте.
Гало, так оно называется, появляется в небе в ясную и морозную погоду. Существует множество его типов, но необычное оптическое явление преимущественно образуется из-за преломления света в ледяных кристаллах на высоте от пяти до десяти километров. Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов.
Отметим, что необычное атмосферное явление наблюдали практически изо всех микрорайонов областного центра.
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