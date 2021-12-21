Вне закона стройку на Щедрина в Рязани признала прокуратура

Со стороны администрации добро на стройку дал и.о. замглавы Сергей Савин. Он же теперь свое решение отменил.

Прокуратура внесла представление руководству администрации Рязани по поводу стройки на улице Щедрина. Как следует из ответа градозащитнику Андрею Петруцкому, городские чиновники дали зеленый свет в обход закона. Здание, которое возводится на месте дома №16, запроектировано выше допустимого (14 метров вместо 7), а его облик не согласован инспекцией по охране объектов культурного наследия.

«На наших глазах происходит уничтожение последней деревянной улицы города», - отреагировали градозащитники.

Они сообщают, что на самом деле режимы исторического поселения нарушаются и по максимальной площади застройки, и по материалам, и по характеру размещения – внутри участка, хотя фасад должен быть по красной линии улицы.

По данным ВООПиК, еще 2019 году мэрия отдала землю трем не состоящим в родстве лицам на 49 лет (!) под «индивидуальное жилищное строительство». Замаскированный таким способом многоквартирный дом площадью 1200 «квадратов» начали возводить под видом реконструкции путем «усиления существующего фундамента», хотя прежнее старинное здание снесено полностью. Подписал уведомление, которым мэрия это разрешила, и.о. замглавы администрации Сергей Савин, и только после вмешательства прокуратуры его отменил.

Прокуратура также отметила, что арендаторы игнорируют предписания о приостановке работ, однако реагировать никак не собирается. Связано это с тем, что мэрия, мол, уже подала иск о сносе самовольной постройки. Интересно, что помешает чиновникам «переобуться» вновь.