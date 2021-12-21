Рязанская санавиация эвакуировала подростка из Новомичуринска в ОКБ

Вертолет санавиации возле районной больницы - событие экстренное. Фото: сайт ИД "Пресса".
Вертолет санитарной авиации приземлился около полудня 20 декабря на площадку перед Новомичуринской межрайонной больницей (МРБ). Перед этим ГИБДД перекрыла все дороги, ведущие к этой точке приземления.
- Эвакуируем в областную больницу подростка, который нуждается в более квалифицированном лечении, - рассказала сайту ИД «Пресса» главный врач лечебного заведения Наталья Черницына.
При этом она подчеркнула, что пациент не болен коронавирусом.
- Прекрасно, что между областным центром и районными больницами существует такая современная связь, - обрадованно заявила главврач Новомичуринской МРБ.
Напомним, что суточная статистика в Рязани и области по коронавирусу снижается. Одновременно с этим уменьшилось число тяжелобольных в стационарах.
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