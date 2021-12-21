Самовольно срубленные ель или сосна обойдутся рязанцам в 4 тысячи рублей штрафа

Рязанские лесничие вместе с полицейскими в преддверии новогодних праздников организовали операцию с символическим названием «Елочка». Как сообщает пресс-служба областного минприроды, вплоть до Нового года, а также в январские каникулы сотрудники лесхозов усилят бдительность за вверенными им территориями. Количество патрулей для выявления любителей незаконной добычи резко увеличится.

Кроме того, планируется проверять документы у всех перевозчиков елок и сосен.

В региональном минприроды напомнили, что за незаконно срубленное дерево рязанцам придется заплатить штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 до 40 тысяч рублей, юридическому лицу — от 200 до 300 тысяч рублей. Но если сумма ущерба превысит 5 тысяч рублей, нарушителя может ожидать уголовная ответственность.

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