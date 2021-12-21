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Происшествия21 декабря 2021 10:17

Авария возле «Барса» на Московском шоссе Рязани парализовала движение

Транспорт в направлении центра города практически стоит – очевидец
Антон ВОХЕЧ
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Небольшой дорожный инцидент породил локальный транспортный коллапс. Фото: сообщество ПУВР ВКонтакте.

Небольшой дорожный инцидент породил локальный транспортный коллапс. Фото: сообщество ПУВР ВКонтакте.

Небольшая авария возле «Барса» на Московском шоссе Рязани привела к локальному транспортному коллапсу. Об этом около полудня 21 декабря появилось сообщение в сообществе «Подслушано у водителей Рязани» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидец свои слова о том, что движение осуществляется только по одной полосе проиллюстрировал фотографией.

Напомним, что ночью 21 декабря на Южной окружной дороге столкнулись сразу пять грузовых автомобилей. При этом водитель одного из грузовиков, по предварительной информации - инициатор ДТП, получил серьезные повреждения.

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