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Общество21 декабря 2021 10:07

Судью Шиловского районного суда Гольцева лишили полномочий за дисциплинарное взыскание

Кроме того, с судьи сняли пятый квалификационный класс
Источник:kp.ru
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Судью Шиловского районного суда Гольцева лишили полномочий за дисциплинарное взыскание

Судью Шиловского районного суда Гольцева лишили полномочий за дисциплинарное взыскание

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судью Шиловского районного суда Григория Гольцева досрочно лишили полномочий судьи. Об этом 20 декабря сообщила квалификационная коллегия судей Рязанской области. Причина – дисциплинарное взыскание. За что конкретно, комиссия решила в пресс-релизе не уточнять.

Кроме того, судью лишили пятого квалификационного класса.

Отметим, что согласно картотеке дел Шиловского районного суда, на 21 декабря у судьи Гольцева назначено два заседания – по иску прокурора Чучковского района к Роскомнадзору и по иску ПАО «Совкомбанк» к местной жительнице.

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