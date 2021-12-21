В 2021 году в Окском биосферном заповеднике родились 12 зубрят. Фото: Окский биосферный заповедник.

В 2021 году в зубровом питомнике Окского биосферного заповедника Рязанской области родились 12 зубрят. Об этом рассказали в пресс-службе заповедника.

Всего на свет появились семь бычков и пять телочек. Имена новорожденным сотрудники заповедника подбирают из специального списка, который сформировался после конкурса «Придумай имя зубренку». В питомнике уже есть Мерхан, Мелиан, Меломан, Медейна, Мещерик, Мейли, Мебой, Мерлен, Мерфи, Мендаль и Медведка.

Самый многодетный отец - шведский самец по кличке Авмумин. В его семействе шесть зубрят. На втором месте — 9-летний самец Мезин с пятью детенышами.

Специалисты заповедника поделились и планами на 2022 год. По их словам, восемь-десять зубров из питомника ожидает новое место жительства. Это будет либо заповедник в соседней республике Мордовия, либо Вологодская область. А вот завозить новых животных из других питомников ученые не собираются, поскольку в этом нет необходимости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!