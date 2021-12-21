Суточная статистика в Рязани и области по коронавирусу снижается - стабильно минус один

Неужели волна коронавируса отступит перед новогодними праздниками? Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативной группы регионального правительства, за истекшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 188 жителей Рязани и области. 20 декабря число прироста составило 189, 19 декабря - 190. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 59940 человек.

Одновременно с этим сократилось число стационарных больных до 600, вечером 19 декабря их было 645. Уменьшилось число и тяжелобольных: 20 декабря - 100, 19 декабря - 113.

Однако следует напомнить, что после перенесенного коронавируса у человека могут слететь жизненные навыки. О конверсионном расстройстве, которое требует вмешательства специалиста, рассказал «КП-Рязань» психиатр Максим Кирсанов.

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