В Рязани на Южной окружной столкнулись пять грузовиков

Фото с места ДТП.

Ночью, 21 декабря, примерно в 0.30 на Южной окружной дороги Рязани произошло ДТП с участием сразу пяти грузовых автомобилей. По предварительной версии, аварию спровоцировал 50-летний житель Пензенской области. Он на грузовике IVECO двигался со стороны Москвы.

Мужчина не среагировал вовремя на дорожную обстановку и врезался в фургон ГАЗ, за рулем которого находился 45-летний житель Московской области. Фургон в свою очередь проскочил в перед и врезался в «Газель» (водитель 42-летний мужчина). Газель врезалась в еще одну «Газель» (водитель 27-летний молодой человек), а та в полуприцеп фуры Volvo (водитель 54-летний мужчина).

В ДТП травмы получил 50-летний житель Пензенской области. Его доставили в больницу.

По факту массового ДТП проводится проверка.