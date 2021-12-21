Еще на трех улицах Рязани власти пообещали залатать ямы

В Рязани залатают ямы еще на трех улицах. Фото: администрация Рязани.

В Рязани запланировали ямочный ремонт еще на трех участках улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Дефекты дорожного полотна должны заделать на улицах Энгельса и Новой, а также на участке дороги от пересечения улицы Черновицкой и Щорса до Ряжского шоссе.

Также чиновники отчитались о недавних ремонтах. Так, по информации властей, в период с 9 по 16 декабря в Рязани привели в порядок около 200 квадратных метров дорожного полотна. Коммунальщики выравнивали ямы на улицах Радиозаводской, Кальной, Космонавтов, Семчинской, Княжье поле, 4-й Линии, Лермонтова, Колхозной, Окском шоссе, Славянском проспекте.

Также ремонтировали проезд Шабулина, перекресток улицы Октябрьской и проезда Шабулина, а также Восточный промузел. Всего за минувшую неделю дорожные рабочие привели в порядок 14 улиц Рязани.