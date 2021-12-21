Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье21 декабря 2021 8:37

В Рязани от коронавируса умер мужчина, которому было всего 39 лет

В оперативной группе рассказали, кого включили в летальный список 21 декабря
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во вторник, 21 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 22 человек. В оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре, октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 39-летнем и 62-летнем мужчинах, а также о 44-летней, 61-летней и двух 80-летних женщинах, умерших в сентябре.

В списке также 15 октябрьских жертв – это 12 женщин (49 лет, 69 лет, 70 лет, 70 лет, 71 год, 72 года, 74 года, 76 лет, 78 лет, 79 лет, 79 лет, 81 год) и трое мужчин (69 лет, 73 года, 84 года).

Еще одна жертва, включенная в список 21 декабря – 81-летний мужчина, умерший в ноябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2385 человек.