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Общество21 декабря 2021 8:34

В Рязани сняли выпуск шоу о раздающем дорогие подарки миллионере

По сюжету богач, прикинувшийся бедняком, отблагодарил помогавших ему людей. Например, женщину с двумя детьми - квартирой за 3 млн рублей
Источник:kp.ru
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В выпуске шоу «Секретный миллионер» рассказали, как богач подарил рязанке с двумя детьми квартиру.

В выпуске шоу «Секретный миллионер» рассказали, как богач подарил рязанке с двумя детьми квартиру.

В Рязани прошли съемки шоу «Секретный миллионер» телеканала «Пятница». Героем выпуска стал основатель сервиса по поиску и бронированию билетов Сергей Пирожников.

Пирожников рассказал, что в год зарабатывает несколько миллионов долларов и живет в ОАЭ, управляя компанией дистанционно. В Рязань он приехал в образе продавца в электричках в засаленной одежде, с кнопочным телефоном и 1000 рублей в кармане. Сам при этом был с оператором, и люди прекрасно понимали, что идут съемки.

По сюжету Пирожников искал людей, которые ему помогут, чтобы потом отблагодарить. Если верить авторам, он купил квартиру за 3 млн рублей радушно принявшей его девушке, которая ютилась в комнатушке с двумя детьми.

В семье, пригласившей незнакомца как «блогера», девочка не может ходить после аварии. Пирожников оплатил вертолет до Москвы, консультацию врача и дал 1 млн рублей на лечение.

Еще миллион и трактор за 672 тыс. рублей Пирожников вручил пригласившей его на подработку заводчице лошадей.