За время декады приемов в приемные «Единой России» поступило 85 тысяч обращений

Фото: Единая Россия.

С 1 по 10 декабря по всей стране было открыто более 22 тысяч площадок, рассказала председатель комиссии президиума Генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на видеоконференцсвязи с региональными приемными партии.

Она добавила, что в рамках декады был использован формат проведения тематических онлайн вебинаров в социальных сетях для людей по наиболее важным темам. По ее словам, это доказало свою эффективность – вебинары посмотрели более 300 тысяч человек. Подобная практика будет продолжена.

Анна Кузнецова указала, что обращения носили как частный характер, которые касаются адресной помощи, так и системный.

Практически во всех регионах лидером обращений стала тема ЖКХ. По ее словам, люди жалуются на работу управляющих компаний, на некорректно выставленные счета на оплату ЖКУ и несвоевременную уборку снега и многое другое. В связи с этим Анна Кузнецова попросила региональные и местные общественные приемные держать эти обращения на особом контроле.

Глава комиссии указала, что в декаду приемов затрагивались и социальные темы.

«Это тот блок, которому мы уделяем особое внимание, так как это в основном он содержит проблемы семей с детьми, которые касаются лекарственного обеспечения детей, своевременных выплат пособий, индексации и использования материнского капитала, расширения мер поддержки многодетных семей, закрепления статуса многодетной семьи», – пояснила Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что будет продолжена системная работа по повышению уровня благополучия семей с детьми. Это также инициатива народной программы партии.

«За 10 дней в региональную и местные приемные «Единой России» обратилось 627 человек. Это говорит о том, что рязанцы доверяют приемной и обращаются к нам за помощью в решении проблем», – отметила координатор по работе с обращениями граждан регионального исполкома «Единой России» Елена Синица.

Каждый день декады был посвящен определенной тематике. Депутаты всех уровней, сенаторы, главы и специалисты министерств и ведомств провели приемы по вопросам организации здравоохранения, старшего поколения, ЖКХ, дошкольного и школьного образования, по социально значимым вопросам.

«Ни один вопрос не остается без внимания: все они рассматриваются, для детальной проработки направляются запросы в соответствующие инстанции и ведомства», – добавила Елена Синица.

Напомним, что декада приемов «Единой России» прошла с 1 по 10 декабря по всей стране и была приурочена к 20-летию партии. Общественные приемные Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по ноябрь 2021 года в приемные партии поступило более шести миллионов обращений. На Съезде «Единой России» 4 декабря Дмитрий Медведев подчеркнул, что это внушительная цифра — единороссы не только консультируют людей, но стараются помочь в реальном решении проблем. Партийные приемные продолжили работать и в период пандемии, организуя дистанционные приемы граждан.

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