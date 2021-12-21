На Интернациональной иномарка на скорости сбила 36-летнюю рязанку

Днем 20 декабря на улице Интернациональной произошло ДТП – сбили женщину, сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 26-летняя рязанка за рулем автомобиля Chevrolet Aveo сбила на скорости 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожного происшествия женщине понадобилась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в результате которого два человека получили травмы.

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