Пополнить льготные карты «УмКа» в Рязани на 2022 год можно будет с 24 декабря

С 24 декабря рязанцы смогут пополнить транспортные карты «УмКа» на январь 2022 года, сообщает пресс-служба городской администрации. Речь идет о льготных транспортных картах «Студенческая», «Льготная» и «Школьная». В настоящее время власти решают, какой тариф установить льготной категории пассажиров.

Что касается рязанцев, которые не относятся к категории льготников, то они могут пополнить транспортные карты на январь 2022 года привычным для себя способом. Новый тариф - 405 рублей.

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